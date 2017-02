Una nuova Lettera del Professionista alla clientela: come cambiano le dichiarazioni d'intento dal 1° marzo 2017

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, che deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.



Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo (da specificare nei campi 3 e 4 della sezione "dichiarazione").



Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.

Per agevolare il lavoro del professionista abbiamo pubblicato un modello di circolare informativa da spedire ai clienti. La lettera, oltre a illustrare la novità e i casi in cui si renderà necessario spedire un nuovo modello, riepiloga i tratti essenziali della normativa riferita all'esportatore abituale e ai suoi fornitori.

Per lo Studio Professionale è fondamentale fornire alla Clientela, ed in particolar modo alle piccole e micro imprese, un'informazione essenziale e di immediata comprensione.



Le lettere del Professionista alla clientela nascono proprio con questo obiettivo: uno strumento semplice ed economico per migliorare il rapporto con tutti i clienti dello Studio Professionale.



Vi ricordiamo che le lettere del Professionista alla clientela vengono inviate gratuitamente agli abbonati al servizio.