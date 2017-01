Tassazione del lavoro autonomo 2017: dal netto al lordo (e viceversa) con il foglio di calcolo di AteneoWeb

Lavoro autonomo: dal netto al lordo (redditi 2017) è il foglio di calcolo per determinare in pochi minuti il compenso lordo di un lavoratore autonomo corrispondente ad un compenso ideale "netto" (e quindi dopo aver decurtato le imposte Irpef, addizionali regionale e comunale, Irap e i contributi previdenziali).

Il calcolo, ai fini Irpef e addizionali Irpef, tiene conto delle detrazioni per lavoro relative ai redditi di lavoro autonomo professionale e, a titolo di oneri deducibili, dei contributi calcolati sul compenso lordo. Ai fini del calcolo Irap la base imponibile è data dal compenso lordo al netto delle deduzioni ex art. 11, c. 4-bis D.lgs. 15/12/1997 n. 446.

La compilazione è rapida ed intuitiva: i dati da indicare sono il compenso netto annuale atteso, le percentuali delle addizionali regionale e comunale, gli scaglioni e le relative aliquote contributive, gli eventuali contributi minimi e il contributo di maternità.

Una volta inseriti i dati basterà cliccare sul pulsante 'CALCOLA' per determinare la misura di reddito lordo annuo tale da assicurare il netto atteso.



Il foglio di calcolo funziona per il periodo d'imposta 2017, sulla base delle aliquote e dei massimali (fiscali e contributivi) in vigore per questa annualità.