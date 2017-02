Sgravi per assunzioni e trasformazioni del 2017: la Fondazione Studi pubblica due fac simili per predisporre le circolari per i clienti

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato due fac-simili utili per predisporre le circolari per i clienti in materia di sgravi per le assunzioni e le trasformazioni del 2017.

Abbinati alle circolare sono stati inoltre pubblicati tre riepiloghi degli incentivi previsti per il 2017 a favore delle assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato e per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

I Consulenti del Lavoro iscritti all'Ordine potranno scaricare i modelli accedendo a questa pagina.