School Bonus: istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta

Pronto il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema nazionale di istruzione "SCHOOL-BONUS".

Come noto l'art. 1, commi da 145 a 150, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha introdotto un regime fiscale agevolato, sotto forma di credito d'imposta, in favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 115/E del 19 dicembre 2016, ha istituito il seguente codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d'imposta, in uso a decorrere dal 1° gennaio 2017:

"6873" denominato "Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema nazionale di istruzione - SCHOOL-BONUS - art. 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Dovrà essere indicato nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato "AAAA".