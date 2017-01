Riqualificazione delle strutture alberghiere - Al via le domande per richiedere il credito di imposta per le spese sostenute nel 2016

Al via le domande per richiedere il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere per le spese sostenute nel 2016.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto i termini di presentazione delle istanze per accedere al credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive per le spese sostenute nel 2016.



La procedura di accesso al bonus si distingue in due fasi.



La prima fase di preparazione, in cui il legale rappresentante dell'impresa potrà compilare la richiesta, si svolgerà dalle ore 10 del prossimo 9 gennaio fino alle ore 16 del 27 gennaio 2017.



La seconda fase, in cui si potrà procedere all'invio telematico della domanda, si svolgerà dalle 10 del 2 febbraio alle ore 16 del 3 febbraio 2017.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica tramite il Portale dei Procedimenti.

Per maggiori dettagli clicca qui.

Per accedere al Portale del Procedimenti clicca qui.