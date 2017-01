Revisori legali - Determinate la misura e le modalità di pagamento del contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro - Versamento entro il 31 gennaio 2017

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, il DECRETO 5 dicembre 2016, con il quale è stata determinata la misura del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali.



A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'entità del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali è determinato in euro 26,85.



L'importo del contributo annuale, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, è versato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.



Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.



Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel Registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.



L'importo del contributo annuale è versato mediante pagamento elettronico, attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), denominato «PagoPA» di cui alle Linee guida concernenti le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici.



Il contributo potrà, alle condizioni stabilite, essere parimenti versato tramite i convenzionali strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.



Nel caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze adotterà, nei confronti dei soggetti morosi, i provvedimenti di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 135/2016, dove si prevede dalla sospensione fino alla cancellazione dal Registro.

Abrogato il precedente decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2012.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Per un approfondimento sui pagamenti elettronici (PagoPA) clicca qui.