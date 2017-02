QuickBilan 2017: la guida in Excel alla costruzione del bilancio 2016

E' on line la versione aggiornata di QuickBilan 2017, il software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale.

Offre tutte le funzionalità per la gestione delle componenti fiscali in aumento e in diminuzione, la determinazione automatica dei loro effetti IRES ed IRAP e la generazione dei prospetti obbligatori per la nota integrativa.

Tra le altre:

la gestione automatica della fiscalità differita, delle conseguenti movimentazioni di crediti e fondo con l'indicazione delle scritture contabili;

la possibilità di misurare l'impatto dell'opzione per il regime di tassazione "per trasparenza" per le società di capitali;

il calcolo automatico degli acconti d'imposta, con la possibilità di gestire le integrazioni conseguenti all'adeguamento agli studi di settore/parametri;

la gestione del calcolo del reddito delle società non operative;

la gestione dell'ACE-Aiuto alla crescita economica, integrata con la gestione delle società di comodo e con la determinazione dell'IRES;

- la gestione dividendi e capital gain in funzione delle novità introdotte dal D.L. 138/2011.

La nuova versione si adegua alle molteplici disposizioni normative introdotte nell'ultimo anno, aiutando l'utente a GESTIRE in modo efficace rapido e AUTOMATICO i meccanismi applicativi, ed a VALUTARNE l'impatto.