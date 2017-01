Pubblicate le bozze dei modelli Redditi ENC, SC e CNM 2017

Con il Comunicato Stampa di ieri, 16 gennaio, l'Agenzia delle Entrate, ha segnalato la pubblicazione online delle bozze delle dichiarazioni Redditi Enc (Enti non commerciali) e Sc (Società di capitali) e del modello Cnm (Consolidato nazionale e mondiale) con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d'imposta 2016.

Le principali novità dei modelli riguardano la proroga delle agevolazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica e per le spese relative ad interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, ed il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione (c.d. "School bonus").

Il nome del modello, precisa l'Agenzia Entrate è stato modificato da Unico in Redditi 2017, poiché da quest'anno la dichiarazione Iva non potrà più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.