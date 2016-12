Nuovo modello delle dichiarazioni d'intento

Venerdì 23 dicembre 2016

Con la risoluzione n. 120 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai nuovi modelli delle dichiarazioni d'intento che sono stati recentemente approvati e saranno da utilizzare a partire dal 1° marzo 2017.



Con il nuovo modello gli operatori dovranno indicare l'importo fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere, per l'anno solare di riferimento, fatture senza l'applicazione dell'IVA; avviene quindi la soppressione dei campi 3 e 4 (operazioni comprese nel periodo da).



Si ricorda che il nuovo modello potrà essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.



Se viene presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello in cui sono stati compilati campi 3 e 4, la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d'intento con il modello nuovo.



Fonte: www.agenziaentrate.gov.it



DOCUMENTI IN EVIDENZA: