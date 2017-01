Legge di bilancio 2017: super e iperammortamento

Lunedì 23 gennaio 2017

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga per il 2017 dell'agevolazione fiscale che mira ad incentivare l'acquisto di nuovi impianti e macchinari per l'attività produttiva. Il superammortamento prevede la possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d'acquisto dei beni nuovi strumentali.



E' stata introdotta anche una nuova agevolazione per l'acquisto di beni materiali digitali la cui percentuale di ammortamento è stata elevata al 250% (elencati nell'allegato A al provvedimento); i beneficiari dell'iperammortamento potranno altresì godere dell'agevolazione dell'ammortamento al 140% per l'acquisto dei beni immateriali (elencati nell'allegato B al provvedimento).



Al fine di fruire dell'agevolazione offerta dall'iperammortamento il legale rappresentante dell'impresa deve produrre una dichiarazione attestante che le caratteristiche del bene siano idonee a godere dell'agevolazione; se il il valore unitario del bene digitale è superiore a 500.000 euro, l'attestazione è sostituita da una relazione tecnica giurata, rilasciata da parte di un ingegnere o di un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.



Per godere sia del super che dell'iperammortamento i beni devono essere acquistati nel corso 2017, oppure consegnati entro il 30 giugno 2018 a condizione, in quest'ultimo caso, che venga pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo d'acquisto entro il 31 dicembre 2017.



Si ricorda infine che la proroga del superammortamento ha però escluso tra i beni agevolabili i veicoli e i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati quali beni strumentali nell'attività d'impresa.



Fonte: Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016)



