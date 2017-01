Legge di Bilancio 2017: la rivalutazione dei beni d'impresa

Mercoledì 25 gennaio 2017

La Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha stabilito la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa rilevati nel bilancio dell'anno 2015 dietro pagamento di un'imposta sostitutiva sui redditi pari al 16% sui beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili.



L'aliquota si applica sul maggior valore riconosciuto ai beni e l'imposta dovrà essere versata entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2016.

Si ricorda che sono esclusi dalla rivalutazione i cosiddetti "immobili merce" delle imprese di costruzione.



Gli effetti della rivalutazione ai fini dell'ammortamento saranno riconosciuti a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui è esercitata la rivalutazione; ai fini delle plusvalenze da cessione invece gli effetti saranno riconosciuti dal quarto esercizio successivo.



