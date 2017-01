Legge di bilancio 2017 - Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di Bilancio per il 2017).riconoscono un(da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per, con, che hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola nel 2016 con aziende ubicate neio che la effettueranno nel corso del 2017.L'esonero (che consiste nella dispensa dal versamento deldell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite dele nel limite delper un periodo massimo di).Sono escluse dall'esonero le nuove iscrizioni relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.Si prevede, infine, ildel numero delle nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.Ilprevede che le richiamate disposizioni si applichino nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddettida parte degli Stati membri.Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2017 clicca qui