L'Agenzia delle Entrate presenta la NUOVA CARTA DEI SERVIZI

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2016, ha approvato la nuova Carta dei servizi, in linea con le indicazioni contenute nella Convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il triennio 2016-2018.



La Carta dei servizi, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, rappresenta gli impegni che l'Amministrazione si assume nei confronti dei contribuenti, racchiudendo una specifica descrizione dei servizi fiscali, ipotecari e catastali, i canali di accesso e, per alcuni servizi, i rispettivi tempi di erogazione e di attesa.



La Carta dei servizi è un documento che risponde ad esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa e svolge un ruolo centrale nella realizzazione di un rapporto di fiducia con i cittadini. È un documento dinamico nel quale l'Agenzia descrive la propria organizzazione, dichiara gli impegni che assume, delinea le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicazione dei risultati.



La Carta dei servizi è strutturata in due parti:

una "parte generale" dove vi sono gli obiettivi e i valori di riferimento, e inoltre sono descritti i principali servizi offerti e indicate le informazioni utili per richiedere assistenza;

dove vi sono gli obiettivi e i valori di riferimento, e inoltre sono descritti i principali servizi offerti e indicate le informazioni utili per richiedere assistenza; le "schede servizio", in cui sono illustrati in modo dettagliato i servizi forniti ai cittadini. Ciascuna scheda servizio delinea le caratteristiche principali del servizio e contiene: - una breve premessa con la descrizione del servizio; - una parte centrale con l'indicazione di chi può richiedere il servizio e con quali modalità; - una sezione contenente gli indicatori e gli impegni assunti.

La Carta dei servizi è stata rinnovata in questa terza edizione e prevede nuovi standard di qualità che hanno l'obiettivo di assegnare al cittadino un ruolo sempre più centrale, rimodulando di conseguenza le attività di assistenza.



La Carta dei servizi è valida in tutto il territorio nazionale e viene rivista periodicamente in relazione ai risultati raggiunti e agli obiettivi strategici dell'Agenzia, nonché per effetto delle modifiche normative e organizzative.

La versione aggiornata della Carta dei servizi è disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

Per scaricare il testo del provvedimento con allegata la CARTA DEI SERVIZI dell'Agenzia delle Entrate 2017 clicca qui.