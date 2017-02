Gestione deleghe per il lavoro domestico: avviate nuove funzionalità

Con la circolare n. 28 del 28 febbraio 2011 è stato delineato il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati ad operare nei confronti dell'Istituto in qualità di datori di lavoro o intermediari autorizzati. La circolare stabilisce che gli intermediari autorizzati possono operare in nome e per conto dei datori di lavoro sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante.

Al fine di regolare i criteri di accesso ai servizi per la gestione del lavoro domestico l'INPS, con il messaggio n. 465 del 31-01-2017, rende noto che sono state avviate nuove funzionalità per la gestione delle deleghe, che prevedono l'attivazione di una delega appositamente riformulata ai sensi della normativa vigente.

Per tale motivo non è prevista l'attivazione di deleghe precedentemente conferite su modulistica diversa da quella fornita dal nuovo applicativo.



Non è consentito il conferimento della delega a più di un intermediario o Associazione nello stesso intervallo di tempo. L'attivazione di una nuova delega comporta la revoca automatica della eventuale delega precedente.

Le funzionalità per la gestione delle deleghe sono disponibili, previa autenticazione, secondo le consuete modalità dal portale INPS www.inps.it fra i Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti" seguendo il percorso "Accedi ai servizi - Altre tipologie di utenti - Aziende, consulenti e professionisti - Lavoratori domestici - Deleghe Lavoro Domestico.

