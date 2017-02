Fissate le aliquote INPS, i massimali e i minimali di reddito 2017

Giovedì 2 febbraio 2017

L'INPS nella giornata del 31 dicembre 2017, con due differenti circolari, la n. 21 e la n. 22, ha fornito le istruzioni per la contribuzione dovuta nel 2017 per la Gestione separata, la gestione artigiani e commercianti.



I valori retributivi per artigiani e commercianti su cui applicare le aliquote sono rimasti invariati; il minimale di reddito viene quindi confermato a 15.548 euro.

Il valore delle aliquote è stato fissato a 23,55% per gli artigiani e 23,64% per i commercianti.



Si ricorda che i contributi dovuti sul minimale dovranno essere versati tramite 4 rate, la prima scadente il 16 maggio; i pagamenti eccedenti il minimale dovranno essere effettuati in occasione dei versamenti IRPEF.



In merito alla Gestione separata, per i collaboratori e le figure assimilate l'aliquota è stata fissata nel 32%; per i liberi professionisti con partita IVA e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie, l'aliquota è fissata nel 25%.



