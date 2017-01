Fatturazione Forfettari 2017

Abbiamo pubblicato la versione aggiornata 2017 dei programmi, in MS Excel, per la gestione della fatturazione, e la determinazione del reddito imponibile, da parte dei soggetti che applicano il regime dei forfettari.



Il foglio di calcolo non si limita a generare le fatture ma offre una soluzione semplice, intuitiva ed economica per assolvere gli adempimenti del nuovo regime in modo sicuro, senza incorrere in errori, e tenendo costantemente sotto controllo la situazione e l'ammontare delle imposte dovute.



Il foglio di calcolo memorizza i dati dei clienti e le fatture già emesse, consentendone la stampa e la conversione in formato PDF, con invio automatico al cliente tramite posta elettronica.

Sono disponibili le due versioni:

che possono essere acquistate singolarmente oppure a condizioni di favore nel Pacchetto Fatturazione Commerciale e Fatturazione Professionisti 2017.