DURC ONLINE - Le modifiche apportate dal D.M. 23 febbraio 2016 - Imprese del settore edile e imprese soggette a procedure concorsuali

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016, ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line e precisamente l'articolo 2, che definisce l'ambito soggettivo della verifica, e l'articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.



Le modifiche sono state successivamente illustrate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare 2 novembre 2016, n. 33.



L'INAIL, con la circolare n. 48 del 14 dicembre 2016, illustra la portata delle due modifiche introdotte dal citato decreto del 23 febbraio 2016, con particolare riferimento alle imprese operanti nel settore edile e alle imprese soggette ad alcune procedure concorsuali.



Le nuove disposizioni - precisa la circolare - si applicheranno alle nuove richieste di regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data della presente circolare.



Per quel che riguarda il settore edile, la circolare fa riferimento al fatto che l'obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste anche in capo alle imprese che, benchè classificate in settore diverso dall'edilizia:

applicano il contratto collettivo nazionale (CCNL) del settore edile;

aderiscono, esplicitamente o implicitamente, al CCNL edilizia a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.

La circolare ministeriale n. 33/2016 precisa altresì che le modifiche apportate all'art. 2 sono volte a chiarire l'ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali - effettuata dall'INPS ai sensi della legge 88/1989 indipendentemente dal contratto collettivo applicato - e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile.



Per queste imprese, al fine di evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili, l'INPS effettua l'interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (CSC) edile.



Per quanto riguarda le imprese soggette a procedure concorsuali, nella circolare si ricorda che il nuovo testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che disciplina la regolarità contributiva dell'impresa in presenza di procedure concorsuali, riguarda i casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e quelli di amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'attività. In sostanza, è stata ora inclusa anche l'ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui all'articolo 206 della L.F. e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.



Pertanto, anche in caso di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l'impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente:

alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio (comma 2);

alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3).

La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di una possibile riammissione in bonis dell'impresa.

Resta fermo che l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Per un approfondimento dell'argomento del DURC e per scaricare il testo della circolare INAIL clicca qui.

Per accedere al sito INAIL clicca qui.