Dichiarazione precompilata Anche quest'anno è possibile inviare i dati sanitari fino al 9 febbraio

Con un Comunicato stampa del 25 gennaio 2017 l'Agenzia Entrate ha informato che, come per il 2016, anche quest'anno ci sarà tempoper l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. La proroga ufficiale sarebbe "in attesa di formalizzazione".L'estensione del termine, dal 31 gennaio al 9 febbraio, va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute all'invio dei dati per il primo anno e all'esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche. Da quest'anno sono infatti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie anche le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici.La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2016, da parte di tutti i soggetti tenuti a questo obbligo. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest'anno sono tenuti all'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.