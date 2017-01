Dichiarazione Precompilata 2017: approvate le modalità per l'invio dei dati all'Anagrafe tributaria

L'Agenzia delle Entrate, con sette diversi provvedimenti pubblicati il 27 gennaio scorso, ha approvato le modalità tecniche di trasmissione dei dati all'Anagrafe tributaria utili per la dichiarazione precompilata 2017.



Sono infatti disponibili, in via definitiva, i provvedimenti con le istruzioni per la trasmissione all'Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, delle spese relative all'anno d'imposta 2016.



Nello specifico, si tratta di: contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio.

Gli operatori di ogni settore dovranno comunicare i dati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel e Fisconline), anche tramite intermediario. Nel caso invece di comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi dovrà essere utilizzato il Sistema di interscambio dati (Sid).

L'Agenzia delle Entrate segnala inoltre che, per le spese universitarie, è disponibile online il modello di opposizione all'utilizzo dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata.