Crisi da sovraindebitamento - Il CNDCEC analizza alcuni aspetti controversi

"Nei primi anni di applicazione della legge n. 3/2012 e del decreto ministeriale n. 202/2014 le prassi in uso nei Tribunali hanno messo in luce non pochi aspetti controversi della normativa sulle crisi da sovraindebitamento".E' questo quanto si legge nel documento, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), dal titolo, dove vengono esaminate alcune criticità rilevate nella composizione delle situazioni di crisi dei soggetti non fallibili.Il Documento approfondisce alcuni dei profili più dibattuti delle procedure introdotte dal legislatore con la legge n. 3/2012, volta alla composizione delle situazioni di crisi dei soggetti non fallibili e si sofferma, in particolare, sulle diverse soluzioni operative che caratterizzano la fase che precede il deposito della proposta di cui all'art. 9 della L. n. 3/2012, ovvero della domanda di liquidazione giudiziale di cui all'art. 14-ter della medesima L. n. 3/2012.Molteplici sono le questioni correlate alla tematica della proposta del debitore di addivenire alla soluzione concordata della crisi generata dal suo sovraindebitamento.Preliminare a tutte sembra essere, secondo il CNDCEC, quella relativa alle modalità di nomina dell'Organismo di composizione delle crisi (OCC) o del professionista facente funzioni di OCC.In particolare, l'elaborato analizza i seguenti temi:a) lada parte del Tribunale (Punto n. 1),b) ledi composizione della crisi con l'ausilio degli OCC (Punti n. 2 e 3) ec) i(Punto n. 4).Per scaricare il testo del documento