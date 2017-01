Cooperative a mutualità prevalente: on line il foglio Excel per calcolare l'IRES di competenza 2016

E' on line la versione 2017 del foglio di calcolo Excel che determina l'IRES relativa al periodo di imposta 2016 dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente (di consumo, di produzione e lavoro, agricole, sociali).



Per le cooperative a mutualità prevalente, a seconda che siano di consumo, di produzione e lavoro, agricole o sociali sono previsti differenti agevolazioni in tema di tassazione IRES.



Si va dalla riduzione dall'imponibile IRES per gli utili accantonati a riserve indisponibili, quali la riserva legale, le c.d. riserve indivisibili e i c.d. fondi mutualistici, a specifiche esenzioni sul reddito fiscale imponibile IRES, nonché di esenzioni relative all'imposta IRAP che a loro volta influenzano il reddito imponibile IRES (artt. 10 o 11 del DPR 601/73).



L'intrecciarsi di queste diverse agevolazioni comporta il dover determinare, oltre alle normali variazioni in aumento e/o diminuzione dell'utile di esercizio, anche le variazioni in diminuzione conseguenti alle suddette agevolazioni. E si deve pertanto ricorrere ad un calcolo "ricorsivo" di non semplice e immediata soluzione.



A questo si aggiunga la possibilità di riconoscere ai soci della cooperativa dei ristorni, che influenzano anch'essi l'utile e di conseguenza l'imponibile e l'IRES.



Il nostro foglio di calcolo Excel determina l'IRES relativa al periodo di imposta 2016 dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente (di consumo, di produzione e lavoro, agricole, sociali), in base ai seguenti tipi di cooperative:

COOP GENERICHE

COOP PROD. LAV. >=50%

COOP PROD. LAV. >=25% <50%

COOP AGRICOLE

COOP AGRICOLE ART.10 DPR 601/73

COOP SOCIALI

COOP SOCIALI ART. 11 DPR 601/73 PROD. LAV. >=50%

COOP SOCIALI ART. 11 DPR 601/73 PROD. LAV. >=25% <50%

COOP DI CONSUMO

Il foglio di calcolo gestisce anche la deduzione ACE e l'utilizzo di eventuali perdite pregresse riportabili. In relazione ai ristorni la determinazione delle imposte avviene con il metodo dell'imputazione degli stessi a conto economico.

Nel report conclusivo (vedi esempio) il foglio di calcolo riproduce, in maniera sintetica, lo schema delle variazioni fiscali, in aumento e in diminuzione, che rettificano l'utile netto fino a determinare il reddito imponibile IRES e l'IRES stessa.