Contribuzione INPS - Fissati i minimali e i massimali per il 2017

L'INPS, con la circolare n. 19 del 31 gennaio 2017, comunica, relativamente all'anno 2017, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.



Per l'anno 2017 il limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti sono pari a quelli del 2016.



Con riguardo alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, l'INPS fa presente cha la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero".



Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), senza tabacchi, tra l'anno 2016 e l'anno 2015, accertata dall'Istat sia pari a - 0,1%, la misura per l'anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016.

Per scaricare il testo della circolare INPS n. 19/2017 clicca qui.