Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - Determinata la misura dei contributi e delle altre somme dovuti all'OCF per l'esercizio 2017

L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico del Consulenti Finanziari (OCF), con le delibere n. 802 e 803 del 14 dicembre 2016, ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute ad OCF per l'esercizio 2017 da parte dei Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex Promotori Finanziari).



Con la delibera n. 802 sono stati determinati i seguenti importi (gli stessi dell'anno precedente):

85,00 euro: per il contributo quota annuale,

300,00 euro: per il contributo di iscrizione all'Albo e

100,00 euro: per il contributo spese della prova valutativa.

1) Il «contributo quota annuale», pari a 85,00 euro, è dovuto ad OCF da tutti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti al 2 gennaio 2017 all'albo unico dei consulenti finanziari e va versato, secondo quanto stabilito con la delibera n. 803, entro il 15 aprile 2017.

Per il versamento di tale contributo deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV), reperibile anche seguendo le istruzioni per la stampa in locale pubblicate, entro il 15 marzo 2017, sul portale dell'APF.



2) Il «contributo di iscrizione all'Albo», pari a 300,00 euro, è dovuto dai richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.



3) Il «contributo prova valutativa», pari a 100,00 euro, è dovuto da coloro che presentano domanda di partecipazione alla prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori.

