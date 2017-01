Codice tributo 8120 destinato a scomparire

Venerdì 20 gennaio 2017

Il Decreto Fiscale 193/2016 collegato all'ultima legge di bilancio ha abolito la sanzione per chi cessa l'attività e non comunica la chiusura della partita IVA.

Non essendo prevista più la sanzione, l'Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n. 7/E del 19 gennaio, ha cancellato il relativo codice tributo istituito nell'anno 2014.



Si ricorda che per effetto delle novità apportate dal decreto Fiscale "L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente".



Fonte: www.agenziaentrate.gov.it



DOCUMENTI IN EVIDENZA: