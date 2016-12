Checklist Assirevi 2016: la lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

Assirevi (l'associazione di società di revisione nata nel 1980 con lo scopo di analizzare le tematiche di revisione al fine di fornire un supporto tecnico professionale e divulgare la conoscenza dell'attività di revisione contabile) ha pubblicato sul suo sito internet la lista di controllo delle informazioni integrative (Disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).



Le checklist di Assirevi sono realizzate per costituire uno strumento utile e pratico di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.

Le liste di controllo sono presentate in file formato word scaricabili dal sito di Assirevi al fine di consentirne un più agevole utilizzo "sul campo" da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.

Fra le principali novità della prima checklist pubblicata da Assirevi, si riportano i documenti emessi dallo IASB ed omologati dall'Ue da adottare obbligatoriamente a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il primo gennaio 2016: