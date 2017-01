Bonus mobili ed elettrodomestici: la guida delle Entrate aggiornata a gennaio 2017

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della guida Bonus Mobili ed elettrodomestici, le cui modifiche più recenti riguardano:

la proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2017;

la detrazione degli acquisti effettuati nel 2017.

La legge di bilancio 2017 ha infatti esteso a tutto il 2017 la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

A chi spetta l'agevolazione? Per quali acquisti? Come fare per i pagamenti?

A queste e ad altre domande l'Agenzia delle Entrate risponde nella guida pubblicata, oltre a chiarire, in una sezione Faq dedicata, in merito ai quesiti più frequenti sul tema.