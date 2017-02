BILANCI XBRL - Servizi InfoCamere a disposizione degli studi professionali ed imprese per agevolare l'uso di questo formato

Dal 2010 le società di capitale italiane che devono depositare il bilancio al Registro Imprese delle Camere di Commercio usano un nuovo formato per il prospetto contabile: l'"eXtensible Business Reporting Language".L'Italia è tra i primi Paesi a livello europeo ad avere introdotto l'obbligo di un formato elettronico elaborabile per la presentazione del bilancio.La tassonomia da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per redigere il bilancio in formato XBRL è la versione, disponibile nel sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.Il bilancio in formato XBRL viene prodotto dai più comuni software gestionali. In alternativa, InfoCamere ha messo in linea, sul sito www.registroimprese.it , uno(istanza XBRL), la sua. Si tratta di un software gratuito che, utilizzando fogli di calcolo sia nel formato commerciale Excel che nel formato "free" Open Office, permette diQuesto strumento può essere utilizzato per la redazione dei. Lo stesso strumento può generare in formato XBRL ilche, anche per il 2017, è limitato al solo Prospetto Contabile.Qualsiasi file XBRL può, inoltre, essere validato e visualizzato in HTML o PDF utilizzando il. Questo servizio web gratuito disponibile, sul sito http://tebeni.infocamere.it , consente di, individuando immediatamente eventuali difformità o anomalie.L'estensione XBRL consente di automatizzare i controlli da parte del Sistema Camerale, che riceve annualmente circa 900.000 bilanci l'anno, velocizzando la pubblicazione dei bilanci stessi in modo tale che questi dati siano fruibili in tempi sempre più brevi.Con il formato XBRL è garantito(i bilanci in formato XBRL sono corretti al 99%) che possono essere facilmente rielaborati, come dimostra il software, realizzato da InfoCamere per le Camere di Commercio.InfoCamere riesce, infatti, attraverso questo software, addi esercizio e consolidati depositati ogni anno presso le Camere di Commerciosul fatturato, sul valore aggiunto, sull'utile/perdita di esercizio e su tutte le altri voci di bilancio.Per accedere al sito registroimprese.it clicca qui Per accedere al Servizio per la verifica della validità formale di un'istanza XBRL clicca qui Per saperne di più sul software in.balance - Analisi dei bilanci societari clicca qui