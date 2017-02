Aziende agricole - Aliquote contributive invariate nel 2017

Per l'anno 2017 le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati restano ferme alla misura complessiva del 28,70%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.



E' quanto ha comunicato l'INPS con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2017.

La legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 287, stabilisce che "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero".



Pertanto, evidenzia l'INPS con la citata circolare n. 18/2017, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), senza tabacchi, tra l'anno 2016 e l'anno 2015, accertata dall'ISTAT sia pari a - 0,1%, la misura per l'anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti resta pari a quella del 2016.



L'aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell'anno 2011, il limite complessivo del 32%, di cui alla legge 335/1995, cui si è aggiunto l'aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall'art.1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Conseguentemente, anche per l'anno 2017, l'aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.



Nulla è variato anche sulle aliquote INAIL dal 1 gennaio 2017 per gli operai agricoli dipendenti; conseguentemente, in base a quanto disposto dall'articolo 28, terzo comma, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro: 10,1250

Addizionale Infortuni sul Lavoro: 3,1185.

Per scaricare il testo della circolare INPS n. 18/2017 clicca qui.