Atti start-up - Il servizio di Infocamere per la predisposizione dell'atto di costituzione startup con modello tipizzato

Atti Startup è un servizio on-line gratuito per la compilazione guidata dell'atto di costituzione di startup innovativa in forma di S.R.L., con firma digitale dei contraenti.



Al termine della compilazione vengono prodotti due file in formato XML che costituiscono rispettivamente la sezione atto costitutivo e statuto del modello informatico standard definito nel D.M. del 17 febbraio 2016.



I due file XML firmati digitalmente devono essere registrati fiscalmente attraverso la funzione di Registrazione presente nella piattaforma.



Ottenuta la ricevuta di registrazione fiscale dall'Agenzia delle Entrate si deve provvedere all'iscrizione della Startup al Registro Imprese con una pratica di Comunicazione Unica.



La pratica deve essere corredata:

dalla modulistica del Registro Imprese e di altri eventuali enti;

dai due file XML firmati digitalmente dai contraenti;

dalla ricevuta di registrazione fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Al fine di aiutare i futuri imprenditori in questo nuovo e importante adempimento, è disponibile un servizio gratuito di assistenza, attraverso il quale la Camera di Commercio potrà contattarti per offrirti il supporto necessario per la costituzione della startup, dalla verifica della correttezza del modello di costituzione fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro Imprese. Sarà possibile usufruire del servizio non appena sarà completata la compilazione dei due file XML, relativi all'atto costitutivo e allo statuto, che compongono il modello tipizzato.

Per accedere alla piattaforma on line dedicata clicca qui.