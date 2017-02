La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione.

I termini per procedere alla assegnazione/cessione agevolata sono stati riaperti dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 565 e 566, della legge Legge 11 dicembre 2016, n. 232).



L'ASSEGNAZIONE dei beni produce sempre effetti fiscali in capo ai soci.

Tali effetti possono consistere, a seconda delle ipotesi, nella riduzione del costo della partecipazione posseduta dal socio a cui siano stati assegnati beni e/o nell'attribuzione di un utile in natura da tassare in capo al socio in base alle ordinarie regole dei redditi di capitale.

Il nostro software Assegnazione agevolata immobili. Tassazione soci 2017 ha lo scopo di determinare il presumibile carico fiscale atteso e l'eventuale nuovo valore fiscale delle partecipazioni dei soci che hanno beneficiato dell'ASSEGNAZIONE agevolata.