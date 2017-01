ANPAL: pubblicato il decreto sugli incentivi occupazione giovani

Sul sito dell'ANPAL è stato pubblicato il decreto direttoriale del 2 dicembre 2016, istitutivo dell'"Incentivo Occupazione Giovani" in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o a termine soggetti non occupati né inseriti in progetti di formazione o di studio.

Scopo del decreto è l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani.

I destinatari dell'incentivo sono i datori di lavoro privati che assumano giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni).

